"Nessuna richiesta di aiuto". Migranti, la verità dei soccorritori (Di martedì 28 febbraio 2023) Sale a 66 il bilancio delle vittime, di cui 15 minori, del naufragio a Steccato di Cutro nel Crotonese. Come riporta LaPresse, i corpi dei Migranti morti nella tragedia vengono portati nel Palazzetto dello Sport di Crotone per le identificazioni. I sopravvissuti sentiti a sommarie informazioni dalla Procura guidata da Giuseppe Capoccia che ha aperto un fascicolo per omicidio e disastro colposo e favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Tre i presunti "scafisti" su cui indaga la task force congiunta di squadra mobile della Polizia di stato, Carabinieri e sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Crotone. Hanno confermato l'individuazione e il fermo degli uomini che hanno condotto il barcone dalla Turchia in Italia in condizioni meteo-marine di pericolo, partendo il 22 di febbraio da Izmir: si tratterebbe di un cittadino turco e due pakistani, di cui un ...

