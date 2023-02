Nessuna resa in vista della Ribellione (Di martedì 28 febbraio 2023) Venerdì notte si è svolto No Surrender, PPV che si svolge un mese prima di Rebellion, uno dei PPV più importanti per Impact. Si cominciano quindi a intessere storyline per quell’evento. Alcune ce ne sono già, altre nasceranno a breve. Ma analizziamo nel dettaglio come si è sviluppato questo PPV. Seguendo l’ordine, nel pre show Deonna Purrazzo ha incredibilmente perso contro Gisele Shaw, a causa dell’intervento di Savannah Evans. Colei che è il Gigante di Clash Royale di Impact, versione femminile, ha perso chi la comanda, quindi ora ha trovato qualcun’altra da servire, Gisele Shaw. Come carattere effettivamente Gisele Shaw un po’ assomiglia a Tasha Steelz, però non vorrei che ora si sviluppasse una storyline più lunga con Deonna Purrazzo. La Virtuosa deve uscire al più presto dalla zona pre Show. Sempre prima dell’evento, si è svolto anche Jonathan Gresham vs Mike Bailey. ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 febbraio 2023) Venerdì notte si è svolto No Surrender, PPV che si svolge un mese prima di Rebellion, uno dei PPV più importanti per Impact. Si cominciano quindi a intessere storyline per quell’evento. Alcune ce ne sono già, altre nasceranno a breve. Ma analizziamo nel dettaglio come si è sviluppato questo PPV. Seguendo l’ordine, nel pre show Deonna Purrazzo ha incredibilmente perso contro Gisele Shaw, a causa dell’intervento di Savannah Evans. Colei che è il Gigante di Clash Royale di Impact, versione femminile, ha perso chi la comanda, quindi ora ha trovato qualcun’altra da servire, Gisele Shaw. Come carattere effettivamente Gisele Shaw un po’ assomiglia a Tasha Steelz, però non vorrei che ora si sviluppasse una storyline più lunga con Deonna Purrazzo. La Virtuosa deve uscire al più presto dalla zona pre Show. Sempre prima dell’evento, si è svolto anche Jonathan Gresham vs Mike Bailey. ...

