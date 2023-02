Nell’ultimo bilancio dell’Agenzia delle Dogane e nei Monopoli si registrano 8 milioni di Iva non versata (Di martedì 28 febbraio 2023) Gaeta – Garantire il regolare assolvimento delle imposte ed effettuare una puntuale ed efficace attività di prevenzione, contrasto e repressione dei fenomeni delittuosi perpetrati nel settore doganale e in quello accise, ma anche in quello valutario e nello specifico segmento della sicurezza dei prodotti è stato il costante obiettivo dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta e delle Sezioni Operative Territoriali di Latina e di Aprilia che chiudono l’anno di attività 2022 con cifre particolarmente rilevanti. Nel territorio della provincia di Latina i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno assicurato il presidio in tutti i settori di competenza presentando alle competenti Procure della Repubblica dieci comunicazioni di notizie di reato e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Gaeta – Garantire il regolare assolvimentoimposte ed effettuare una puntuale ed efficace attività di prevenzione, contrasto e repressione dei fenomeni delittuosi perpetrati nel settore doganale e in quello accise, ma anche in quello valutario e nello specifico segmento della sicurezza dei prodotti è stato il costante obiettivo dell’Ufficiodi Gaeta eSezioni Operative Territoriali di Latina e di Aprilia che chiudono l’anno di attività 2022 con cifre particolarmente rilevanti. Nel territorio della provincia di Latina i funzionarie deihanno assicurato il presidio in tutti i settori di competenza presentando alle competenti Procure della Repubblica dieci comunicazioni di notizie di reato e ...

