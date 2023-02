Nelle sanzioni europee alla Russia resta una grave lacuna: il settore nucleare (Di martedì 28 febbraio 2023) «Alcune delle priorità che abbiamo chiesto sono contenute nel decimo pacchetto, altre no, come l’inclusione di Rosatom. Siamo delusi dal fatto che non ci sia». Non è del tutto soddisfatto Vlad Vasiuk, portavoce dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, dopo l’esclusione del nucleare russo dal decimo pacchetto di sanzioni da parte dell’Unione europea. Colpire un settore in salute come quello dell’atomo avrebbe messo in ulteriore difficoltà il Cremlino. Un appello che era già arrivato dalla vicepremier ucraina e ministro dell’Economia, Yulia Svyrydenko, quando la scorsa settimana aveva esortato i leader dei Ventisette a sanzionare il nucleare di Mosca. Ma l’Europa ha preso un’altra strada. Rosatom è un’azienda pubblica che si occupa di tutti i processi di produzione dell’energia ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 febbraio 2023) «Alcune delle priorità che abbiamo chiesto sono contenute nel decimo pacchetto, altre no, come l’inclusione di Rosatom. Siamo delusi dal fatto che non ci sia». Non è del tutto soddisfatto Vlad Vasiuk, portavoce dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, dopo l’esclusione delrusso dal decimo pacchetto dida parte dell’Unione europea. Colpire unin salute come quello dell’atomo avrebbe messo in ulteriore difficoltà il Cremlino. Un appello che era già arrivato dvicepremier ucraina e ministro dell’Economia, Yulia Svyrydenko, quando la scorsa settimana aveva esortato i leader dei Ventisette a sanzionare ildi Mosca. Ma l’Europa ha preso un’altra strada. Rosatom è un’azienda pubblica che si occupa di tutti i processi di produzione dell’energia ...

