Nel mondo milioni di bambini convivono con malformazioni del volto (come il labbro leporino). E ci convivono per l'impossibilità di accedere a strutture ospedaliere in grado di trattarle. Sono bambini che hanno difficoltà a mangiare, respirare, parlare, ad essere accettati dai coetanei e dalle comunità. Alla loro causa si dedica, dal 1982, l'organizzazione non-profit Operation Smile, che gestisce 35 centri di cura in 20 Paesi del mondo. L'ultimo centro, di cura e di formazione, appena inaugurato, è a Milano, ed è il primo in Europa (Di martedì 28 febbraio 2023) Nel mondo milioni di bambini vivono con malformazioni del volto non curate. E ci convivono per l’impossibilità di accedere a strutture ospedaliere in grado di trattarle. Sono bambini che hanno difficoltà a mangiare, respirare, parlare, ad essere accettati dai coetanei e dalle comunità. Alla loro causa si dedica, dal ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 febbraio 2023) Neldivivono condelnonte. E ciper l’diindiche, addaisi, dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : Elly #Schlein, la Ragazza Ricca che si appassiona ai problemi della società pasciuta di massa La neo segretaria de… - MinisteroDifesa : 'L'Italia conquista la Coppa del Mondo nel doppio femminile di slittino. Complimenti ad Andrea Voetter e Marion Obe… - UKRinIT : Il 24 febbraio 2022 ha cambiato tutti noi. Più di 1 anno fa, proprio come 9 anni fa, stiamo combattendo per la pace… - FieraDidactaITA : Didacta è la perfetta occasione per presentare l’esperienza che @RStoreAPR ha maturato nel mondo della didattica di… - StefanoJazz : RT @UKRinIT: Il 24 febbraio 2022 ha cambiato tutti noi. Più di 1 anno fa, proprio come 9 anni fa, stiamo combattendo per la pace per nel mo… -