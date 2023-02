(Di martedì 28 febbraio 2023) Quello che temevano i tifosi dei Los Angelessi sta materializzando:di. “King” si è procurato un problema alla caviglia destra chetra due settimane, come ha rivelato pochi minuti fa Adrian Wojnarowski per ESPN. La conferma che la situazione non sia di semplice risoluzione, con la consapevolezza che lo stop si allungherà ben oltre i 15. Ma, come sempre, andiamo con ordine. Il miglior marcatore di tutti i tempi della NBA si è infortunato domenica nel match (poi vinto) in casa dei Dallas Mavericks. Il numero 6, mentre effettuava una penetrazione sul finire di terzo quarto, è crollato a terra, dopo che la caviglia destra aveva ceduto sotto il suo peso. Il nativo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #NBA, #Lakers nei guai: l’infortunio di LeBron #James è serio e sarà rivalutato tra 15 giorni -#LeBron - basketinside360 : I Lakers incrociano le dita: LeBron James verrà rivisitato tra due settimane - - Fprime86 : RT @rprat75: Tornato subito al lavoro! Ecco il mio pezzo sull'nfortunio di LeBron e le prospettive Lakers: - AlessioLaker : Dopo l'infortunio di #LeBronJames adesso sta ad #AnthonyDavis & co. fare tutto il possibile (e non solo) per trasci… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? Lakers’ season is over if LeBron is out multiple weeks as reported. They seemed on the right path to sneak into the pla… -

sono 29 vinte e 32 perse di record, appena dodicesimi a Ovest. Mancano solo 21 partite alla fine della stagione regolare e servirebbe un'accelerata per conquistare i playoff in via diretta (......nella storiaa poter essere non solo messo a paragone con Michael Jordan, ma di sperare addirittura di essere considerato più forte di lui. A dirlo sono gli stessi colleghi nel n°6 dei, ...in ansia per LeBron James. Come riporta Espn, la stella della franchigia di Los Angeles rischia di restare fuori per 'diverse settimane' in seguito all'infortunio al piede rimediato nel match ...

I Los Angeles Lakers sembrano rinati e con i nuovi acquisti possono sorprendere a Ovest Fanpage

Secondo quanto riportano i media specializzati, il nativo di Akron e stella dei Los Angeles Lakers dovrà rimanere ai box per almeno ... per giocarsi poi la qualificazione ai Playoff NBA 2023. Nel ...Il campione si è infortunato al piede destro contro Dallas. Senza di lui, finale di stagione compromesso per i Lakers, ora tutti sulle spalle di Anthony Davis ...