Nba | Banchero trascina Orlando a New Orleans Boston ko a New York

(Di martedì 28 febbraio 2023) Paolosi prende la copertina della notte italiana della regular-season dell’Nba. Il ventenne di Seattle, con passaporto italiano, chiude un febbraio con luci e ombre egliMagic alla vittoria in trasferta sul parquet di New. Nel 101-93 inflitto ai Pelicans, l’azzurro, prima scelta assoluta al Draft Nba 2022, si prende una larga fetta di merito grazie ai suoi 29 punti (con 10/18 dal campo, 9/11 ai liberi), 8 rimbalzi e 4 assist in 35 minuti di impiego. Tra i padroni di casa, Ingram ne realizza 25 e McCollum 18. Prova di continuità superata per i NewKnicks, che superano iCeltics per 109-94 e salgono al quinto posto nella Eastern Conference grazie al sesto successo di fila. Vittoria casalinga dei Charlotte Hornets, che superano i Detroit ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VELOSPORT1960 : - messina_oggi : Banchero scatenato, 29 punti e vittoria esterna di OrlandoROMA (ITALPRESS) - Un'altra prova da 'bomber' per Paolo B… - Profilo3Marco : RT @sportmediaset: Super Banchero trascina Orlando: 29 punti contro i Pelicans #Banchero #Nba #OrlandoMagic - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Un’altra prova da ‘bomber’ per Paolo Banchero nella notte italiana della regular-season dell’Nba… - sportmediaset : Super Banchero trascina Orlando: 29 punti contro i Pelicans #Banchero #Nba #OrlandoMagic -

Dopo la sconfitta contro Charlotte, Jimmy Butler si era detto stanco di perdere e a Philadelphia ha trascinato la squadra nell'unico modo che conosce. Giocando la sua pallacanestro. Una prestazione ...Paolocon 29 punti ha trascinato gli Orlando Magic contro New Orleans in una delle partite didisputate nella notte. I Magic hanno battuto i Pelicans per 101 - 93, oltre all'italoamericano bene ...

NBA, Paolo Banchero batte un colpo: 29 punti e vittoria a New Orleans. VIDEO Sky Sport

Favoloso Banchero: 29 punti coi canestri decisivi. LaMelo ko: stagione finita La Gazzetta dello Sport

NBA, Banchero: “Voglio vincere il premio di Rookie of the Year” NbaReligion

Banchero scatenato, 29 punti e vittoria esterna di Orlando Tiscali Notizie

ROMA (ITALPRESS) – Un’altra prova da ‘bomber’ per Paolo Banchero nella notte italiana della regular-season dell’Nba. La ...L'italiano mette a referto 29 punti nel 93-101 di Orlando in casa di New Orleans. Boston cade in trasferta contro i New York Knicks, mentre Philadelphia incassa la seconda sconfitta di fila perdendo t ...