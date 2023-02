Nba, ansia Lakers: l’infortunio di LeBron James più grave del previsto (Di martedì 28 febbraio 2023) Lakers in ansia per LeBron James. Come riporta Espn, la stella della franchigia di Los Angeles rischia di restare fuori per “diverse settimane” in seguito all’infortunio al piede rimediato nel match contro Dallas. Un problema accusato alla fine del terzo quarto, che l’ha visto uscire dal campo zoppicando. Inizialmente, l’infortunio sembrava legato ad un colpo fortuito con Dwight Powell, ma le immagini hanno evidenziato l’assenza di contatto. Una dinamica che desta ancora più preoccupazione. Quel che è certo è che l’entità del problema appare più importante del previsto e costringerà James a saltare “diverse settimane” di gare. Nei prossimi giorni, sono in programma nuovi esami strumentali e nuovi consulti con specialisti. Ma la rincorsa ai playoff ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023)inper. Come riporta Espn, la stella della franchigia di Los Angeles rischia di restare fuori per “diverse settimane” in seguito alal piede rimediato nel match contro Dallas. Un problema accusato alla fine del terzo quarto, che l’ha visto uscire dal campo zoppicando. Inizialmente,sembrava legato ad un colpo fortuito con Dwight Powell, ma le immagini hanno evidenziato l’assenza di contatto. Una dinamica che desta ancora più preoccupazione. Quel che è certo è che l’entità del problema appare più importante dele costringeràa saltare “diverse settimane” di gare. Nei prossimi giorni, sono in programma nuovi esami strumentali e nuovi consulti con specialisti. Ma la rincorsa ai playoff ...

