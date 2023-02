Naufragio | un parente delle vittime | Volevano venire da me in Germania Hanno pagato 8 mila dollari a persona

Leggi su lastampa

(Di martedì 28 febbraio 2023) Aladin è arrivato dallaper aiutare suo zio, sopravvissuto aldi migranti di Cutro in cui ha perso la moglie e tre figli. Un quarto risulta ancora disperso in mare, ha riferito in tedesco alle telecamere, secondo una giornalista che traduceva simultaneamente. La famiglia era partita dall'Afghanistan con l'obiettivo di raggiungere proprio il nipote inper rifarsi una vita, dato che nel loro paese si sentivano in pericolo. Per la tratta dalla Turchia all'Italia avevano30euro in totale per tutti e sei: la nonna era dovuta rimanere lì perché non avevano abbastanza soldi. Aladin ha detto che l'imbarcazione con a bordo i parenti aveva quasi terminato il viaggio, quando ha urtato una secca e in pochi secondi si è spezzata, senza lasciare il tempo a nessuno di fare ...