Naufragio migranti:apertura camera ardente rinviata a domani (Di martedì 28 febbraio 2023) È stata è rinviata a domani mattina l'apertura della camera ardente nel Palamilone, il palazzetto dello sport di Crotone dove sono state collocate le bare delle vittime del Naufragio di domenica ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) È stata èmattina l'dellanel Palamilone, il palazzetto dello sport di Crotone dove sono state collocate le bare delle vittime deldi domenica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - LaVeritaWeb : Non si vuol capire che c’è solo un modo per evitare le stragi in mare: fermare le partenze. Sinistra e Ong accusano… - faustacu : - ChiesaRoch59 : RT @LeDevoteDiMaria: @elio_vito 'Gli uomini di mare fanno, se però non li mandano non possono fare. Se in mare ci fossero stati i figli di… -