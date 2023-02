Naufragio migranti, le 64 bare allineate nel Palasport di Crotone (Di martedì 28 febbraio 2023) Le bare delle 64 vittime del Naufragio a largo dalla costa di Steccato di Cutro (Calabria) sono state allineate nel Palazzetto dello Sport di Crotone. Quelle piccole e bianche contengono i corpi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Ledelle 64 vittime dela largo dalla costa di Steccato di Cutro (Calabria) sono statenel Palazzetto dello Sport di. Quelle piccole e bianche contengono i corpi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Non si vuol capire che c’è solo un modo per evitare le stragi in mare: fermare le partenze. Sinistra e Ong accusano… - Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - localteamtv : Naufragio di migranti, moto d'acqua dei Vigili del Fuoco tra le onde alla ricerca di dispersi #vigilidelfuoco… - SoniaLaVera : RT @ultimoranet: #Naufragio È salito a 65 il numero dei migranti deceduti nel naufragio di domenica scorsa. Le salme al momento identifica… - aquigiosci : RT @ChiranAngelgela: Naufragio in Calabria, il parroco: 'Ho visto bambini nei bustoni. Basta, siamo umani!' - Vatican News Don #RosarioMor… -