Naufragio migranti Cutro, le vittime salgono a 64. Fermati 4 presunti scafisti (Di martedì 28 febbraio 2023) Un nuovo fermo è stato eseguito a carico di un altro presunto scafista, nell'ambito dell'inchiesta sul Naufragio dei migranti a Cutro, aperta dalla Procura di Crotone. Sale a quattro quindi, il numero degli indiziati: un cittadino turco e due pachistani, uno dei quali minorenne. I reati ipotizzati sono omicidio colposo, Naufragio colposo e favoreggiamento all'immigrazione L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - dania1964 : RT @DinamoPress: #Naufragio #Migranti #Crotone Non chiamatele tragedie, sono stragi con precise responsabilità politiche. Responsabile è… - russotweet : RT @russotweet: Al netto delle indelicate parole di #Piantedosi sul naufragio dei #migranti di #Cutro, l'evidenza a mio avviso peggiore è v… -