Naufragio migranti Cutro, le vittime salgono a 64. Fermati 4 presunti scafisti (Di martedì 28 febbraio 2023) Un nuovo fermo è stato eseguito a carico di un altro presunto scafista, nell'ambito dell'inchiesta sul Naufragio dei migranti a Cutro, aperta dalla Procura di Crotone. Sale a quattro quindi, il numero degli indiziati: un cittadino turco e due pachistani, uno dei quali minorenne. I reati ipotizzati sono omicidio colposo, Naufragio colposo e favoreggiamento all'immigrazione L'articolo proviene da Inews24.it.

