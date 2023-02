Naufragio migranti Crotone, le testimonianze nei verbali dei superstiti (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – C’erano talmente tante persone stipate nella stiva della imbarcazione partita dalla Turchia e poi naufragata davanti alle coste di Crotone, almeno 150 migranti, che due scafisti “che gestivano la folla” di migranti “ci facevano salire per respirare per poi farci scendere sotto la barca”. A raccontarlo agli investigatori, come risulta sui verbali del provvedimento di fermo visionato dall’Adnkronos, è uno dei superstiti ascoltato ieri nel Cara di Capo Rizzuto, dove sono ospitati i sopravvissuti al Naufragio di domenica mattina. L’uomo ha riferito quanto accaduto agli inquirenti che indagano sulla tragedia costata la vita a 64 persone, con decine di dispersi. Sono tre gli scafisti arrestati. L’uomo fa anche una descrizione di uno degli scafisti arrestati e tradotti ieri ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – C’erano talmente tante persone stipate nella stiva della imbarcazione partita dalla Turchia e poi naufragata davanti alle coste di, almeno 150, che due scafisti “che gestivano la folla” di“ci facevano salire per respirare per poi farci scendere sotto la barca”. A raccontarlo agli investigatori, come risulta suidel provvedimento di fermo visionato dall’Adnkronos, è uno deiascoltato ieri nel Cara di Capo Rizzuto, dove sono ospitati i sopravvissuti aldi domenica mattina. L’uomo ha riferito quanto accaduto agli inquirenti che indagano sulla tragedia costata la vita a 64 persone, con decine di dispersi. Sono tre gli scafisti arrestati. L’uomo fa anche una descrizione di uno degli scafisti arrestati e tradotti ieri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - Salgargano1 : @QRepubblica @lukacasa Gli armatori alla Casarini hanno grandi colpe sui morti nel naufragio, incitano i migranti… - MassimoChiaram7 : RT @vigilidelfuoco: #Crotone, #naufragio #migranti: squadre a terra perlustrano la costa, mentre #sommozzatori e soccorritori acquatici a b… -