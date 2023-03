Naufragio migranti a Cutro: il ministro Piantedosi risponderà in Parlamento (Di martedì 28 febbraio 2023) La tragedia avvenuta nel mare di Crotone nei giorni scorsi ha fatto tornare alla ribalta il fenomeno dell’immigrazione. Le indagini della Procura locale non si stanno concentrando sui soccorsi, ma sul Naufragio. Meloni: “L’Europa agisca in fretta” “L’unico modo per affrontare seriamente e con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo sì, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) La tragedia avvenuta nel mare di Crotone nei giorni scorsi ha fatto tornare alla ribalta il fenomeno dell’immigrazione. Le indagini della Procura locale non si stanno concentrando sui soccorsi, ma sul. Meloni: “L’Europa agisca in fretta” “L’unico modo per affrontare seriamente e con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo sì, L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - localteamtv : Decine e decine di bare, tra cui cinque bianche, al Palasport di Crotone. Sono state portate qui nelle ultime ore.… - ilviboneseweb : Migranti, individuati i tre scafisti del naufragio di Steccato di Cutro - rulajebreal : La dx “pro vita” criminalizza le ONG mentre finanzia chi tortura i migranti in Libia… e che pure davanti alla strag… -