(Di martedì 28 febbraio 2023) In questi giorni mentre il governoha dimostrato tutta la sua inadeguatezza il mantra di Giorgiae di tutta la stampa reazionaria è stat quella di dare la colpa all'. Il...

Ildi Croton e Colpa dell'Europa. La frottola del blocco navale Non si fa per colpa dell'Europa. ;a le cose non stanno così e anche il pavidolo nota. "Quello che è accaduto ...... il ministro ha quindi chiarito che ildi Cutro è 'una tragedia che ci addolora ...: 'Non si può chiedere sempre all'Ue di risolvere' 'Quello che è accaduto sulla costa di Crotone ha ...... ha dichiarato il Presidente Sergio Mattarella dopo ildi un barcone di migranti in ... Il commissario all'Economia Paoloospita il vice primo ministro e ministro dell'Economia della ...

Naufragio, Gentiloni toglie gli alibi a Meloni: “Non può solo dire che deve agire l’Europa” Globalist.it

Il ministro Piantedosi torna a parlare del naufragio di Cutro, dopo che le sue parole, a poche ore dalla tragedia, avevano destato polemica. "La disperazione non può mai giustificare condizioni di via ...Il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni smaschera la retorica di Giorgia Meloni di indicare l'Europa responsabile dell'inadeguatezza del governo di destra ...