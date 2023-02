Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - vigilidelfuoco : #Crotone naufragio migranti, continuano i soccorsi dei #vigilidelfuoco sulla spiaggia nella zona di Steccato di Cut… - Viminale : #Piantedosi in Prefettura a #Crotone dopo naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: “Tragedia immane, dimostr… - stanzaselvaggia : RT @Italiantifa: Piantedosi ha annunciato che attraverso l'avvocatura di stato denuncerà il dottor Amodeo ed il parroco don Antonio che ier… - marta2twitt : RT @bartolopietro1: Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre morti de… -

...perimetro in cui il procuratore capo di Crotone Giuseppe Capoccia circoscrive l'inchiesta aperta suldel barcone carico di migranti avvenuto all'alba di domenica sulla spiaggia di...Decine di persone si sono radunate davanti al palazzetto dello sport di Crotone per una fiaccolata in ricordo delle vittime deldi migranti davanti alle coste didi Cutro. 'Le persone in balia del mare, si salvano. Assassini', si legge in uno striscione appeso a una ringhiera. Oltre 60 i corpi recuperati ma ...

Tragico naufragio di migranti a Cutro: già 59 morti. Tra le vittime due gemellini e un neonato. Il med Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Naufragio Steccato, la testimonianza: "ho provato a rianimare quel bimbo ma era morto. Aveva 7 anni" Il Crotonese

Naufragio di Steccato di Cutro, faro della procura sulla catena dei soccorsi Il Sole 24 ORE

Naufragio Crotone, la distesa di rottami e oggetti personali sulla spiaggia di Steccato di Cutro Il Fatto Quotidiano

Migranti, naufragio in provincia di Crotone: 59 morti accertati tra cui tre bambini Sky Tg24

Gaddo Flego, direttore sanitario dell'Evangelico, è appena rientrato da una missione con i tedeschi di ResqShip. Dopo la tragedia di Crotone ...