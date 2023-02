Naufragio di migranti in Calabria: a Bergamo presidio in memoria delle vittime (Di martedì 28 febbraio 2023) Bergamo. La Rete della Pace di Bergamo e il Coordinamento provinciale Enti Locali per la Pace aderiscono all’iniziativa organizzata dall’associazione Veglie contro le morti in mare, da La Comune, Mesa Popular Odv e Donne in Nero in memoria delle vittime del terribile Naufragio di ieri (domenica 26 febbraio, ndr) sulle coste calabresi e per chiedere, finalmente, un cambio di passo nelle politiche migratorie italiane e europee. Viene proposto un presidio martedì 28 febbraio alle 18 in piazza Matteotti a Bergamo. Hanno aderito anche Comunità Ruah Odv, Comunità di San Fermo Odv, ANPI di Seriate, Non una di Meno Bergamo, Mediterranea Nodo di Bergamo, Mani Amiche Stezzano, Laboratorio Donne Calabresi, Anolf ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 febbraio 2023). La Rete della Pace die il Coordinamento provinciale Enti Locali per la Pace aderiscono all’iniziativa organizzata dall’associazione Veglie contro le morti in mare, da La Comune, Mesa Popular Odv e Donne in Nero indel terribiledi ieri (domenica 26 febbraio, ndr) sulle coste calabresi e per chiedere, finalmente, un cambio di passo nelle politiche migratorie italiane e europee. Viene proposto unmartedì 28 febbraio alle 18 in piazza Matteotti a. Hanno aderito anche Comunità Ruah Odv, Comunità di San Fermo Odv, ANPI di Seriate, Non una di Meno, Mediterranea Nodo di, Mani Amiche Stezzano, Laboratorio Donne Calabresi, Anolf ...

