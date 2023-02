(Di martedì 28 febbraio 2023) «Ildi Steccato di Cutro è una tragedia umana che obbliga a indagini approfondite. Ma non sull’operato delle autorità di pubblica sicurezza italiane, quanto piuttostodiin questa occasione». Lo afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Vincenzo, componente della commissione Affari interni del Parlamento Europeo. E annuncia un’interrogazione urgente alla Commissione europea sulla tragedia avvenuta a largo delle coste calabresi.deie velivolo«Secondo quando ricostruito, il barcone naufragato sarebbe stato avvistato da un velivoloa 40 miglia dalle coste calabresi, dunque non in acque italiane bensì internazionali. Ma ciò che colpisce è la rotta compiuta prima di affondare. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - vigilidelfuoco : #Crotone naufragio migranti, continuano i soccorsi dei #vigilidelfuoco sulla spiaggia nella zona di Steccato di Cut… - fattoquotidiano : Naufragio di Crotone, la situazione era chiara da sabato sera: invece della catena dei soccorsi, è partita quella d… - SecolodItalia1 : Naufragio dei migranti, Sofo (FdI-Ecr): bisogna fare luce sull’azione di Frontex - evaenlaradio : RT @vigilidelfuoco: #Crotone, #naufragio #migranti: squadre a terra perlustrano la costa, mentre #sommozzatori e soccorritori acquatici a b… -

Inizia così il racconto di unosuperstiti deldi domenica all'alba. L'uomo ha riferito quanto accaduto agli inquirenti che indagano sulla tragedia costata la vita a 64, con decine di ...... e dall'altra un'indagine per verificare se vi sia qualcuno che gioca con la vitamigranti pur ... "Ildi Steccato di Cutro - rimarca Sofo - è una tragedia umana che obbliga a indagini ...AGI - I morti deldi Steccato di Cutro salgono a 64 dopo il ritrovamento all'alba del corpo di un uomo riverso sulla spiaggia. Mentre le ricerchedispersi continuano senza sosta si è aperta oggi la camera ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...