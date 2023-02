Naufragio Cutro, Piantedosi: 64 vittime, di cui 14 minori (Di martedì 28 febbraio 2023) "Gli ultimi aggiornamenti della Prefettura di Crotone confermano che il numero vittime di questa ennesima tragedia del mare e' salito a 64 persone di cui 14 minori. I superstiti sono 80". Lo ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) "Gli ultimi aggiornamenti della Prefettura di Crotone confermano che il numerodi questa ennesima tragedia del mare e' salito a 64 persone di cui 14. I superstiti sono 80". Lo ha detto ...

