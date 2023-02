Naufragio Cutro, Iezzi (Lega) a iNews24: “La soluzione è ripristinare i decreti Salvini” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Il pensiero di Piantedosi era chiaro: stava dicendo che bisogna organizzare i flussi migratori in maniera logica e con buon senso”. Così, in un’intervista ai microfoni di iNews24, il deputato della Lega Igor Iezzi, sulla polemica che ha visto protagonista il ministro dell’Interno, durante un commento sul Naufragio dei migranti a Cutro. Come vanno organizzati i L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) “Il pensiero di Piantedosi era chiaro: stava dicendo che bisogna organizzare i flussi migratori in maniera logica e con buon senso”. Così, in un’intervista ai microfoni di, il deputato dellaIgor, sulla polemica che ha visto protagonista il ministro dell’Interno, durante un commento suldei migranti a. Come vanno organizzati i L'articolo proviene da.it.

