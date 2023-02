Naufragio Cutro | Guardia costiera | prima chiamata alle 4 | 30 | Frontex | Abbiamo avvertito le autorità italiane subito dopo l' avvistamento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Il naufragio di Cutro è figlio delle politiche di chiusura delle frontiere degli stati europei, che non fermano chi… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - vigilidelfuoco : #Crotone, #naufragio #migranti: squadre a terra perlustrano la costa, mentre #sommozzatori e soccorritori acquatici… - Spooky_The_Tuff : RT @La7tv: #lariachetira Tweet di Salvini sul naufragio a Cutro, @PeterGomezblog: 'Ma è fuori di testa!'. Francesco Boccia: 'Dovrà venire i… - VincenzoIanno16 : RT @AGTW_it: #Naufragio #migranti, mani insanguinate a Palazzo #Chigi per protesta dopo la tragedia di #Cutro -

Abbonati per leggere anche Leggi anchedi, la aspettava da anni: "Mi ha detto 'Sto arrivando'. E ora non ho neanche un corpo da piangere" Decreto anti - ong, legali di Msf al lavoro ...L'operazione di salvataggio è stata dichiarata nelle prime ore di domenica, dopo che ilè stato localizzato al largo di Crotone. L'operazione, coordinata dalle autorità italiane, è stata ...Aladin è arrivato dalla Germania per aiutare suo zio, sopravvissuto aldi migranti diin cui ha perso la moglie e tre figli. Un quarto risulta ancora disperso in mare, ha riferito in tedesco alle telecamere, secondo una giornalista che traduceva ...

Almeno 64 persone sono morte al largo di Steccato di Cutro, in Calabria, nel naufragio di una piccola imbarcazione che trasportava circa 250 migranti in arrivo da Iran, Pakistan e Afghanistan. Stavano ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...