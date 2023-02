Naufragio Crotone, un ‘buco’ di sei ore nei soccorsi (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Un ‘buco’ di circa sei ore, tra le 22.30 di sabato 25 febbraio alle 4.10 del mattino seguente, domenica 26 febbraio, quando una telefonata al 112, partita da un cellulare internazionale, segnala un Naufragio a cento metri dalla costa di Steccato di Cutro (Crotone). Ecco la cronologia esatta del Naufragio e dei mancati soccorsi, secondo alcuni dati riservati degli organi di soccorso consultati dall’Adnkronos. Nella telefonata delle 4.10 al 112 si sentono le voci concitate di richieste di aiuto dal barcone che stava affondando. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Crotone, guidati dal tenente Andrea Stallone, raggiungono subito la zona indicata, si gettano in acqua e riescono a salvare cinque migranti. Ma per tanti altri ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Undi circa sei ore, tra le 22.30 di sabato 25 febbraio alle 4.10 del mattino seguente, domenica 26 febbraio, quando una telefonata al 112, partita da un cellulare internazionale, segnala una cento metri dalla costa di Steccato di Cutro (). Ecco la cronologia esatta dele dei mancati, secondo alcuni dati riservati degli organi di soccorso consultati dall’Adnkronos. Nella telefonata delle 4.10 al 112 si sentono le voci concitate di richieste di aiuto dal barcone che stava affondando. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di, guidati dal tenente Andrea Stallone, raggiungono subito la zona indicata, si gettano in acqua e riescono a salvare cinque migranti. Ma per tanti altri ...

