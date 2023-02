Naufragio Crotone, trovato un altro corpo sulla spiaggia: le vittime sono 64. L’inchiesta: “Scafisti hanno chiesto 8mila euro a persona” (Di martedì 28 febbraio 2023) Un altro corpo di un uomo, ritrovato proprio sulla spiaggia di Steccato. Un’altra vittima, la 64esima, del Naufragio avvenuto all’alba di domenica. Le ricerche proseguono anche oggi, a due giorni di distanza: a breve riprenderà “l’operatività alternata del dispositivo di oggi – come spiega la prefettura – mediante l’impiego di un elicottero dei Vigili del Fuoco e uno della Guardia di Finanza”. La perlustrazione in mare è a cura dei nuclei sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. E chissà quando il mare restituirà tutti i corpi di chi era a bordo di quella imbarcazione. Il timore è che ad aver perso la vita siano oltre 100 persone, fuggite dai loro Paesi, in cerca di un futuro migliore. Intanto proseguono anche le indagini della Procura: da un lato si cerca di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Undi un uomo, ripropriodi Steccato. Un’altra vittima, la 64esima, delavvenuto all’alba di domenica. Le ricerche proseguono anche oggi, a due giorni di distanza: a breve riprenderà “l’operatività alternata del dispositivo di oggi – come spiega la prefettura – mediante l’impiego di un elicottero dei Vigili del Fuoco e uno della Guardia di Finanza”. La perlustrazione in mare è a cura dei nuclei sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. E chissà quando il mare restituirà tutti i corpi di chi era a bordo di quella imbarcazione. Il timore è che ad aver perso la vita siano oltre 100 persone, fuggite dai loro Paesi, in cerca di un futuro migliore. Intanto proseguono anche le indagini della Procura: da un lato si cerca di ...

