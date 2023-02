Naufragio Crotone, sui migranti nulla cambia da anni. E la responsabilità è della stessa Europa (Di martedì 28 febbraio 2023) Undici anni fa scrivevo il mio primo post su questo blog, portando i numeri aggiornati al 2012, dei morti lungo le frontiere europee. Da allora è cambiato solo il numero dei morti, ma niente, nient’altro è stato fatto per porre rimedio a questa carneficina. Non è valso Aylan, non è valso il 3 ottobre. Niente. E’ come se il tempo si fosse fermato, ancora queste zattere alla deriva, questi neonati coperti da lenzuola bianche; mentre guardiamo tutti il dito puntato della destra o il dito puntato della sinistra. Sì, perché destra e sinistra continuano con i soliti, nauseabondi dibattiti acchiappa consenso: “Accogliamo”, come se fosse normale lasciare che la gente parta coi barconi della disperazione; vs “le responsabilità non sono dell’Italia”, come se fosse normale mentre uno affoga ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Undicifa scrivevo il mio primo post su questo blog, portando i numeri aggiornati al 2012, dei morti lungo le frontiere europee. Da allora èto solo il numero dei morti, ma niente, nient’altro è stato fatto per porre rimedio a questa carneficina. Non è valso Aylan, non è valso il 3 ottobre. Niente. E’ come se il tempo si fosse fermato, ancora queste zattere alla deriva, questi neonati coperti da lenzuola bianche; mentre guardiamo tutti il dito puntatodestra o il dito puntatosinistra. Sì, perché destra e sinistra continuano con i soliti, nauseabondi dibattiti acchiappa consenso: “Accogliamo”, come se fosse normale lasciare che la gente parta coi barconidisperazione; vs “lenon sono dell’Italia”, come se fosse normale mentre uno affoga ...

