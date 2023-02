Naufragio Crotone – Piantedosi: missioni Italia-Francia in Africa (Di martedì 28 febbraio 2023) Incontro a Parigi tra i due ministri dell’interno – Ottomila euro per viaggiare sul barcone naufragato a Crotone. “Serve un’azione decisa dell’Ue” – Individuati tre scafisti – “Gli ultimi aggiornamenti della prefettura di Crotone confermano la morte di 64 persone, 14 delle quali minori, i superstiti sono 80“. È questo il bilancio del tragico Naufragio di domenica nelle acque antistanti Steccato di Cutro (Crotone), che Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, rende noto nel corso della sua audizione in Senato alla commissione Affari costituzionali. L’ultima salma è stata recuperata questa mattina. Si tratta di un uomo, il cui corpo è stato avvistato dalla Guardia costiera e recuperato dalle squadre dei Vigili del fuoco. Salgono così a 64 i morti. E, mentre proseguono le ricerche dei dispersi, le forze ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 febbraio 2023) Incontro a Parigi tra i due ministri dell’interno – Ottomila euro per viaggiare sul barcone naufragato a. “Serve un’azione decisa dell’Ue” – Individuati tre scafisti – “Gli ultimi aggiornamenti della prefettura diconfermano la morte di 64 persone, 14 delle quali minori, i superstiti sono 80“. È questo il bilancio del tragicodi domenica nelle acque antistanti Steccato di Cutro (), che Matteo, ministro dell’Interno, rende noto nel corso della sua audizione in Senato alla commissione Affari costituzionali. L’ultima salma è stata recuperata questa mattina. Si tratta di un uomo, il cui corpo è stato avvistato dalla Guardia costiera e recuperato dalle squadre dei Vigili del fuoco. Salgono così a 64 i morti. E, mentre proseguono le ricerche dei dispersi, le forze ...

