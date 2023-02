Naufragio Crotone, Piantedosi e le frasi sui migranti: “Critiche? Ho detto ‘fermatevi, verremo noi a prendervi'” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Fermatevi, verremo noi a prendervi. Questo è il senso dei corridoi umanitari che noi stiamo facendo”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in audizione alla Commissione Affari costituzionali sulle linee programmatiche del dicastero, torna sulle sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa a poche ore dal Naufragio sulle coste di Crotone che è costato la vita a 64 migranti (tra cui diversi bambini e minori). Nessuna scusa e nessun dietrofront, per quelle parole sulla “disperazione” che a suo parere “non può giustificare viaggi che mettano a repentaglio la responsabilità dei figli”. Rispondendo alla senatrice del Pd Simona Malpezzi il ministro parla del tentativo del governo di mettere in piedi dei corridoi umanitari. “Dobbiamo fare in modo che le terre siano sempre più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “Fermatevi,noi a. Questo è il senso dei corridoi umanitari che noi stiamo facendo”. Il ministro dell’Interno, Matteo, in audizione alla Commissione Affari costituzionali sulle linee programmatiche del dicastero, torna sulle sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa a poche ore dalsulle coste diche è costato la vita a 64(tra cui diversi bambini e minori). Nessuna scusa e nessun dietrofront, per quelle parole sulla “disperazione” che a suo parere “non può giustificare viaggi che mettano a repentaglio la responsabilità dei figli”. Rispondendo alla senatrice del Pd Simona Malpezzi il ministro parla del tentativo del governo di mettere in piedi dei corridoi umanitari. “Dobbiamo fare in modo che le terre siano sempre più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : ??? Sergio, capo progetto #MSF da #Crotone 'I nostri team qui stanno lavorando per rendere più umano qualcosa che è… - ultimora_pol : Le parole del Ministro dell’Interno Matteo #Piantedosi sul naufragio avvenuto ieri mattina davanti alla costa di Cr… - fattoquotidiano : Naufragio Crotone, Mentana contro Piantedosi: “Nota del Viminale? È una minaccia, a me non importa del ‘lei non sa… - PCattoretti : Afghanistan, Somalia e Siria – alcune delle principali nazionalità di provenienza delle persone che hanno perso la… - bizcommunityit : Crotone, scontro di versioni Guardia costiera-Frontex. L’agenzia Ue: “Italia sapeva di barca… -