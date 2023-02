Naufragio Crotone, Piantedosi: ‘Chi parla di disumanità fa solo vuote strumentalizzazioni. Ritardo nei salvataggi? Offensivo solo pensarlo’ (Di martedì 28 febbraio 2023) “Il messaggio deve essere chiaro: chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli“. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parla al Corriere della Sera a due giorni dal Naufragio di Crotone nel quale hanno perso la vita 64 migranti, nel momento in cui si scrive, e dopo le polemiche nate dalle sue dichiarazioni nella conferenza stampa in Prefettura, nella quale ha detto che “la disperazione non giustifica i viaggi che mettono in pericolo i figli”. Il capo del Viminale rivendica le sue posizioni e si scaglia contro le opposizioni che lo accusano di disumanità e le “vuote strumentalizzazioni di chi non è riuscito finora a offrire reali alternative a illusori viaggi della speranza che mettono in pericolo vite umane”. E respinge ogni ipotesi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “Il messaggio deve essere chiaro: chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli“. Il ministro dell’Interno, Matteoal Corriere della Sera a due giorni daldinel quale hanno perso la vita 64 migranti, nel momento in cui si scrive, e dopo le polemiche nate dalle sue dichiarazioni nella conferenza stampa in Prefettura, nella quale ha detto che “la disperazione non giustifica i viaggi che mettono in pericolo i figli”. Il capo del Viminale rivendica le sue posizioni e si scaglia contro le opposizioni che lo accusano die le “di chi non è riuscito finora a offrire reali alternative a illusori viaggi della speranza che mettono in pericolo vite umane”. E respinge ogni ipotesi di ...

