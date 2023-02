Naufragio Crotone, oltre 60 morti. L'allarme degli 007: "Migranti da Turchia in aumento" (Di martedì 28 febbraio 2023) Proseguono le ricerche dei dispersi dopo il Naufragio dell’imbarcazione di Migranti avvenuto domenica mattina davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Al momento i morti accertati sono 64, mentre non si conosce ancora il numero dei dispersi. Ieri è stato eseguito un nuovo fermo a carico di un altro dei presunti scafisti: le persone fermate sono in tutto tre, un cittadino turco e due pachistani sospettati di aver chiesto a ciascun migrante, per il viaggio, circa ottomila euro. E secondo la relazione annuale dell'intelligence al Parlamento, c'è un aumento dei flussi migratori dal Mediterraneo orientale, con partenza prevalentemente dalla Turchia verso le coste di Calabria, Puglia e Sicilia (LO SPECIALE Migranti - I NUMERI degli SBARCHI ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 febbraio 2023) Proseguono le ricerche dei dispersi dopo ildell’imbarcazione diavvenuto domenica mattina davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, nelse. Al momento iaccertati sono 64, mentre non si conosce ancora il numero dei dispersi. Ieri è stato eseguito un nuovo fermo a carico di un altro dei presunti scafisti: le persone fermate sono in tutto tre, un cittadino turco e due pachistani sospettati di aver chiesto a ciascun migrante, per il viaggio, circa ottomila euro. E secondo la relazione annuale dell'intelligence al Parlamento, c'è undei flussi migratori dal Mediterraneo orientale, con partenza prevalentemente dallaverso le coste di Calabria, Puglia e Sicilia (LO SPECIALE- I NUMERISBARCHI ...

