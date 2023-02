Naufragio Crotone, Medici senza frontiere: “Sopravvissuti soffrono, hanno visto morire i propri parenti” (Di martedì 28 febbraio 2023) Sergio Di Dato, capo progetto in Calabria di Medici senza frontiere, racconta il lavoro di assistenza ai superstiti del Naufragio di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone: “Tra ieri e oggi abbiamo raccolto tristezza, silenzio e in alcuni casi pianto. Un pianto liberatorio, incessante di persone che hanno visto morire i propri familiari“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Sergio Di Dato, capo progetto in Calabria di, racconta il lavoro di assistenza ai superstiti deldi Steccato di Cutro, in provincia di: “Tra ieri e oggi abbiamo raccolto tristezza, silenzio e in alcuni casi pianto. Un pianto liberatorio, incessante di persone chefamiliari“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

