Naufragio Crotone, le bare nel Palasport e la testimonianza di un superstite: «Quando abbiamo trovato la secca la barca si è distrutta» – Il video (Di martedì 28 febbraio 2023) Oltre sessanta bare, di color marrone per gli adulti e bianco per i bambini, riempiono il Palazzetto dello Sport di Crotone, il PalaMilione, a seguito del Naufragio di Steccato di Cutro dove hanno perso la vita almeno 64 persone migranti. Qui è stata allestita la camera ardente, la cui apertura è stata rinviata a domattina, 1 marzo, alle 9. Rinvio deciso in accordo con la polizia scientifica e i medici legali perché necessitano di più tempo per le verifiche sui cadaveri dei migranti recuperati nelle ultime ore e per ultimare le operazioni di identificazione. Sui feretri di chi è stato identificato è stato messo nome, cognome e provenienza. Al momento, stando ai dati del Centro coordinamento dei soccorsi aperto nella Prefettura della città, tra le vittime accertate sono state identificate 23 persone: 22 sono di origine afgana e una ...

