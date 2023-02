Naufragio Crotone, il racconto dei migranti: “Le condizioni del mare peggioravano, ma gli scafisti non volevano chiamare i soccorsi” (Di martedì 28 febbraio 2023) La gente che soffocava, i cellulari inibiti, le soste nel mare agitato per paura dei controlli e il rifiuto degli scafisti di chiamare i soccorsi nonostante le condizioni stessero peggiorando. Nei verbali dei migranti sopravvissuti al Naufragio di domenica mattina a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, c’è il racconto dell’intero viaggio organizzato dagli scafisti ammassando circa duecento persone sulla barca salpata dalla Turchia e diretta lungo le coste calabresi. Sulla base delle informazioni rese dai migranti sono stati arrestate tre persone, ritenute gli organizzatori del viaggio. “Ci hanno detto di prepararci a scendere” – “Circa quattro ore prima dell’urto della barca è sceso nella stiva uno dei due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) La gente che soffocava, i cellulari inibiti, le soste nelagitato per paura dei controlli e il rifiuto deglidi chianonostante lestessero peggiorando. Nei verbali deisopravvissuti aldi domenica mattina a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, c’è ildell’intero viaggio organizzato dagliammassando circa duecento persone sulla barca salpata dalla Turchia e diretta lungo le coste calabresi. Sulla base delle informazioni rese daisono stati arrestate tre persone, ritenute gli organizzatori del viaggio. “Ci hanno detto di prepararci a scendere” – “Circa quattro ore prima dell’urto della barca è sceso nella stiva uno dei due ...

