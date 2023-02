Naufragio Crotone, Giorgis (Pd) a Piantedosi: “Cosa è accaduto e cosa ha fatto il governo nelle ore che hanno preceduto il disastro?” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Sono colpito dalle parole che ha usato e dal suo tono. Ha letto pagine come se si facesse una ricostruzione fredda di una vicenda lontana. Non riesco a capacitarmi come il governo a pochi giorni dall’approvazione del decreto flussi tratti ciò che è accaduto a Crotone come qualcosa accaduto tanto tempo fa”. Così il senatore del Pd Andrea Giorgis al ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, dopo la sua audizione in Commissione Affari costituzionali “Il punto – incalza il parlamentare – è che cosa è accaduto e cosa ha fatto governo tra le ore 22.30 e 4.10? Questo vogliamo sapere. Leggere e ascoltare parole che attribuiscono la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “Sono colpito dalle parole che ha usato e dal suo tono. Ha letto pagine come se si facesse una ricostruzione fredda di una vicenda lontana. Non riesco a capacitarmi come ila pochi giorni dall’approvazione del decreto flussi tratti ciò che ècome qualtanto tempo fa”. Così il senatore del Pd Andreaal ministro dell’interno, Matteo, dopo la sua audizione in Commissione Affari costituzionali “Il punto – incalza il parlamentare – è chehatra le ore 22.30 e 4.10? Questo vogliamo sapere. Leggere e ascoltare parole che attribuiscono la ...

