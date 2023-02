Naufragio Crotone, Frontex: barcone avvistato sabato, avvertita Italia. Non c'era pericolo (Di martedì 28 febbraio 2023) "Nelle tarde ore di sabato, un aereo di Frontex che sorvegliava l'area Italiana di ricerca e soccorso nell'ambito dell'operazione Themis ha avvistato un'imbarcazione pesantemente sovraffollata che si dirigeva verso le coste Italiane: come sempre in questi casi, abbiamo immediatamente informato tutte le autorità Italiane dell'avvistamento". Lo riporta un portavoce di Frontex all'ANSA parlando dell’imbarcazione di migranti naufragata domenica mattina davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese. "Il nostro aereo ha continuato a monitorare la zona fino a quando non è dovuto rientrare alla base per mancanza di carburante", aggiunge (LO SPECIALE MIGRANTI - I NUMERI DEGLI SBARCHI NEL 2023). Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 febbraio 2023) "Nelle tarde ore di, un aereo diche sorvegliava l'areana di ricerca e soccorso nell'ambito dell'operazione Themis haun'imbarcazione pesantemente sovraffollata che si dirigeva verso le costene: come sempre in questi casi, abbiamo immediatamente informato tutte le autoritàne dell'avvistamento". Lo riporta un portavoce diall'ANSA parlando dell’imbarcazione di migranti naufragata domenica mattina davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, nelse. "Il nostro aereo ha continuato a monitorare la zona fino a quando non è dovuto rientrare alla base per mancanza di carburante", aggiunge (LO SPECIALE MIGRANTI - I NUMERI DEGLI SBARCHI NEL 2023).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : ??? Sergio, capo progetto #MSF da #Crotone 'I nostri team qui stanno lavorando per rendere più umano qualcosa che è… - ultimora_pol : Le parole del Ministro dell’Interno Matteo #Piantedosi sul naufragio avvenuto ieri mattina davanti alla costa di Cr… - fattoquotidiano : Naufragio Crotone, Mentana contro Piantedosi: “Nota del Viminale? È una minaccia, a me non importa del ‘lei non sa… - GB_SaveChildren : Due giorni dopo il #naufragio di #Crotone, il team di @SaveChildrenIT insieme a @UNICEF_Italia l, che sta sostenend… - LuciaDiMartin18 : RT @SkyTG24: Naufragio Crotone, vedova offre cappella di famiglia per seppellire i bambini morti -