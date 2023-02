Naufragio Crotone, FdI a Piantedosi: “Lacune nei soccorsi? Dobbiamo saperlo, è una richiesta che non lasciamo alle opposizioni” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Se ci sono state Lacune nella catena di comando per un soccorso tempestivo, noi lo Dobbiamo sapere, ministro. Non è una richiesta che FdI lascerà alle opposizioni. Noi siamo i primi a chiederlo, perché non si può lasciare una nave piena di bambini in balia delle onde ma rifiutiamo la strumentalizzazione politica”. Così il senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, rivolgendosi al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo la sua audizione davanti alla commissione Affari costituzionali sulle linee programmatiche del dicastero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “Se ci sono statenella catena di comando per un soccorso tempestivo, noi losapere, ministro. Non è unache FdI lascerà. Noi siamo i primi a chiederlo, perché non si può lasciare una nave piena di bambini in balia delle onde ma rifiutiamo la strumentalizzazione politica”. Così il senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, rivolgendosi al ministro dell’Interno, Matteo, dopo la sua audizione davanti alla commissione Affari costituzionali sulle linee programmatiche del dicastero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

