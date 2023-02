Naufragio Crotone, arcivescovo Palermo: “Piantedosi ha ribaltato colpa su vittime (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il culmine simbolico è stata la dichiarazione resa dal ministro Piantedosi, un uomo delle istituzioni che ha prestato il proprio giuramento sulla Costituzione italiana – la stessa Costituzione che prima di ogni altra cosa riconosce e garantisce quei diritti inviolabili dell’uomo – il quale ha ribaltato la colpa sulle vittime”. Così l’arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice. “Come mi sono già trovato a dire, durante la Preghiera per la pace del 4 novembre 2022, rischiamo tutti di ammalarci ‘di una forma particolare di Alzheimer, un Alzheimer che fa dimenticare i volti dei bambini, la bellezza delle donne, il vigore degli uomini, la tenerezza saggia degli anziani. Fa dimenticare la fragranza di una mensa condivisa – aggiunge – Come cristiani, memori della ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il culmine simbolico è stata la dichiarazione resa dal ministro, un uomo delle istituzioni che ha prestato il proprio giuramento sulla Costituzione italiana – la stessa Costituzione che prima di ogni altra cosa riconosce e garantisce quei diritti inviolabili dell’uomo – il quale halasulle”. Così l’dimonsignor Corrado Lorefice. “Come mi sono già trovato a dire, durante la Preghiera per la pace del 4 novembre 2022, rischiamo tutti di ammalarci ‘di una forma particolare di Alzheimer, un Alzheimer che fa dimenticare i volti dei bambini, la bellezza delle donne, il vigore degli uomini, la tenerezza saggia degli anziani. Fa dimenticare la fragranza di una mensa condivisa – aggiunge – Come cristiani, memori della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Aspetto che qualcuno ci venga a spiegare che chi vive in Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, non ha ragioni per tentare… - ultimora_pol : Le parole del Ministro dell’Interno Matteo #Piantedosi sul naufragio avvenuto ieri mattina davanti alla costa di Cr… - fattoquotidiano : Naufragio Crotone, Mentana contro Piantedosi: “Nota del Viminale? È una minaccia, a me non importa del ‘lei non sa… - infoitinterno : Naufragio Crotone, Piantedosi: ‘Chi parla di disumanità fa solo vuote strumentalizzazioni - AlbertoArchett6 : RT @fattoquotidiano: Cosa è accaduto in quelle ore? Come si è mossa la macchina dei soccorsi? Dall'avvistamento al mancato intervento degli… -