Nasce "Atalanta for Special", la squadra per ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali

Zingonia. Per l'Atalanta quella di lunedì 27 febbraio è stata una giornata davvero 'Speciale'. La famiglia nerazzurra diventa infatti ancora più grande visto che ora conta una squadra in più: quella dell'Atalanta For Special. All'interno del progetto di Corporate Social Responsibility, CSR, e grazie alla collaborazione con la Società Nembrese 1913, Atalanta dà ufficialmente il benvenuto alla squadra Special composta da ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali, affetti da sindrome di down o da autismo. Gli atleti, 21 giocatori, vestiranno la maglia nerazzurra grazie alla formula dell'adozione. Atalanta, da sempre contro ogni tipo di discriminazione, scende in campo per promuovere l'inclusione sociale.

