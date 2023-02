Napoli vincente: l’orgoglio negli occhi dei tanti emigrati partenopei (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Napoli vincente di questa stagione sta emozionando i tanti emigrati, orgogliosi delle proprie origini partenopee Lo percepisci dagli occhi. Gli occhi di chi è emigrato dalla propria terra natia, spinto dalla ricerca di lavoro, ed ora vive in tutte le zone d’Italia. Appena chiedi: “Sei orgoglioso del Napoli?“, gli occhi del tifoso, destinatario della domanda, luccicano. Che sia anziano, adulto o bambino, lo sguardo non cambia. Un misto di orgoglio, rivincita ma soprattutto nostalgia, perché mai una persona vorrebbe andare via dal posto in cui è nato, vive tutta la propria famiglia e resta per sempre ‘casa’. Da un secolo ed anche oltre, milioni di persone lasciano Napoli ed il Sud per migliorare la propria condizione di vita. Ma le ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 febbraio 2023) Ildi questa stagione sta emozionando i, orgogliosi delle proprie origini partenopee Lo percepisci dagli. Glidi chi è emigrato dalla propria terra natia, spinto dalla ricerca di lavoro, ed ora vive in tutte le zone d’Italia. Appena chiedi: “Sei orgoglioso del?“, glidel tifoso, destinatario della domanda, luccicano. Che sia anziano, adulto o bambino, lo sguardo non cambia. Un misto di orgoglio, rivincita ma soprattutto nostalgia, perché mai una persona vorrebbe andare via dal posto in cui è nato, vive tutta la propria famiglia e resta per sempre ‘casa’. Da un secolo ed anche oltre, milioni di persone lascianoed il Sud per migliorare la propria condizione di vita. Ma le ...

