Napoli sulle tracce della stella dell’Udinese: osservatori presenti alle partite dei bianconeri (Di martedì 28 febbraio 2023) La squadra costruita da Giuntoli e De Laurentiis in estate lasciava presagire una stagione di assestamento visti gli addii illustri di leader come Koulibaly, Fabian, Insigne e Mertens. La storia ci insegna che un libro non va giudicato dalla copertina e questo Napoli ne è l’esempio più lampante. Trattenere certi giocatori che stano facendo benissimo in Italia e in Europa non sarà facile ma l’obiettivo del Napoli è quello di blindare i propri gioielli. Se però dovessero arrivare cifre folli per alcuni giocatori, Osimhen su tutti, la società prenderà in considerazione le alternative. Beto sarà il prossimo 9 azzurro? Tra i nomi sul taccuino del DS Cristiano Giuntoli per sostituire Osimhen in caso di partenza c’è sempre quello di Beto dell’Udinese. FC Internazionale v Udinese Calcio – Serie A Beto Betuncal of Udinese Calcio ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 febbraio 2023) La squadra costruita da Giuntoli e De Laurentiis in estate lasciava presagire una stagione di assestamento visti gli addii illustri di leader come Koulibaly, Fabian, Insigne e Mertens. La storia ci insegna che un libro non va giudicato dalla copertina e questone è l’esempio più lampante. Trattenere certi giocatori che stano facendo benissimo in Italia e in Europa non sarà facile ma l’obiettivo delè quello di blindare i propri gioielli. Se però dovessero arrivare cifre folli per alcuni giocatori, Osimhen su tutti, la società prenderà in considerazione le alternative. Beto sarà il prossimo 9 azzurro? Tra i nomi sul taccuino del DS Cristiano Giuntoli per sostituire Osimhen in caso di partenza c’è sempre quello di Beto. FC Internazionale v Udinese Calcio – Serie A Beto Betuncal of Udinese Calcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il Napoli è primo in classifica con un distacco enorme sulle inseguitrici, ma il suo valore è inferiore a quelli di… - Marco_HolweS : Arrivati a questo punto a + 18 sulle milanesi non ci si può più nascondere dietro la scaramanzia complimenti al Nap… - desius1 : @checco_sanna @riccardusko @SoloNapoli5 @realvarriale @sscnapoli Il punto è che gli eccessi di Maradona non influiv… - 3eilnumero : @antomelgiovanni @Maximomog @serieAnews_com Il problema è vedere sé il tuo fegato regge ancora dopo il sonoro 5a1 R… - Valezz9 : Indecisa se venerdì guardare Napoli-Lazio oppure un interessantissimo documentario sulle donnole -