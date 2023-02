Napoli, Spalletti ricorda l’azione contro il Sassuolo: “Grazie ragazzi, siete meravigliosi!” (Di martedì 28 febbraio 2023) Nel corso della conferenza stampa tenutasi per presentare la partita del Castellani poi vinta contro l’Empoli, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti aveva elogiato la mentalità raggiunta dalla sua squadra citando un episodio in particolare della gara precedente, contro il Sassuolo. Su un calcio d’angolo a favore, battuto male, la ripartenza dei neroverdi è stata fermata da un ripiegamento difensivo di tutti gli azzurri, che hanno chiuso immediatamente ogni spazio e recuperato palla alla prima occasione disponibile, evitando che si sviluppasse un’azione pericolosa. Sul proprio profilo Instagram ufficiale, il tecnico di Certaldo ha ricondiviso il video dell’azione scrivendo: “TUTTO PER LEI. Grazie ragazzi, siete ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Nel corso della conferenza stampa tenutasi per presentare la partita del Castellani poi vintal’Empoli, l’allenatore delLucianoaveva elogiato la mentalità raggiunta dalla sua squadra citando un episodio in particolare della gara precedente,il. Su un calcio d’angolo a favore, battuto male, la ripartenza dei neroverdi è stata fermata da un ripiegamento difensivo di tutti gli azzurri, che hanno chiuso immediatamente ogni spazio e recuperato palla alla prima occasione disponibile, evitando che si sviluppasse un’azione pericolosa. Sul proprio profilo Instagram ufficiale, il tecnico di Certaldo ha ricondiviso il video delscrivendo: “TUTTO PER LEI....

