Napoli, si pensa già al rinnovo di Kvaratskhelia: la situazione (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Napoli vuole rinnovare al piano presto il contratto di Kvicha Kvaratskhelia. Tutti i dettagli sul futuro Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli si è già dato appuntamento a fine stagione con l'agente di Kvicha Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto. De Laurentiis è infatti pronto a raddoppiare l'ingaggio che passerebbe dagli attuali 1.2 milioni di euro a 2.5. L'obiettivo sarebbe inoltre quello di allungare la scadenza al 2028 in modo da resistere alle possibili offerte delle big. L'articolo proviene da Calcio News 24.

