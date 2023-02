Napoli, senti Marchetti: “Questa squadra è anormale” (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo l’ultimo successo ottenuto nella trasferta giocata contro l’Empoli, il Napoli di Luciano Spalletti ha ancora una volta confermato il suo totale dominio in Serie A. I traumi del passato associati allo scontro perso lo scorso anno proprio contro l’Empoli, che valse l’uscita dalla corsa scudetto, non hanno minimamente condizionato la gara degli azzurri, che pur rimanendo in dieci nell’ultima mezz’ora, hanno continuato a dettare calcio. Ad intervenire a TMW Radio per parlare proprio del magico momento del Napoli, è stato Luca Marchetti tramite le seguenti parole: “Partiamo dal presupposto che il Napoli è una squadra anormale, ma è altrettanto normale il rendimento delle altre, che stanno deludendo. L’Inter ha una rosa più competitiva rispetto alle altre, il Milan a e campione d’Italia ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo l’ultimo successo ottenuto nella trasferta giocata contro l’Empoli, ildi Luciano Spalletti ha ancora una volta confermato il suo totale dominio in Serie A. I traumi del passato associati allo scontro perso lo scorso anno proprio contro l’Empoli, che valse l’uscita dalla corsa scudetto, non hanno minimamente condizionato la gara degli azzurri, che pur rimanendo in dieci nell’ultima mezz’ora, hanno continuato a dettare calcio. Ad intervenire a TMW Radio per parlare proprio del magico momento del, è stato Lucatramite le seguenti parole: “Partiamo dal presupposto che ilè una, ma è altrettanto normale il rendimento delle altre, che stanno deludendo. L’Inter ha una rosa più competitiva rispetto alle altre, il Milan a e campione d’Italia ...

