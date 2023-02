Napoli, senti Donadoni: “L’entusiasmo che stanno vivendo i tifosi è un fattore positivo” (Di martedì 28 febbraio 2023) Con il titolo di Campioni d’Italia praticamente in tasca ed un percorso in Champions League ancora tutto da vivere, il Napoli di Luciano Spalletti continua a brillare con le sue stelle e continua ad incantare e far sognare l’intero popolo partenopeo. Ad esprimere il proprio parere proprio sul tema riguardante la tifoseria, è stato Roberto Donadoni, intervenuto così a RadioRai: “Non credo che l’estrema euforia a Napoli sia pericolosa. L’entusiasmo che tifosi stanno vivendo è qualcosa di unico e di positivo, su quest’onda sei ancora più invogliato a far vedere e soprattutto hai il gusto e il piacere di divertirti vincendo. Non mi preoccuperei. Anzi, ben venga”. Esultanza NapoliL'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Con il titolo di Campioni d’Italia praticamente in tasca ed un percorso in Champions League ancora tutto da vivere, ildi Luciano Spalletti continua a brillare con le sue stelle e continua ad incantare e far sognare l’intero popolo partenopeo. Ad esprimere il proprio parere proprio sul tema riguardante la tifoseria, è stato Roberto, intervenuto così a RadioRai: “Non credo che l’estrema euforia asia pericolosa.cheè qualcosa di unico e di, su quest’onda sei ancora più invogliato a far vedere e soprattutto hai il gusto e il piacere di divertirti vincendo. Non mi preoccuperei. Anzi, ben venga”. EsultanzaL'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

