Napoli, Sarri: “Vedere una squadra così forte fa impressione, più profonda e fisica della mia” (Di martedì 28 febbraio 2023) Nell’immediato post-partita contro la Sampdoria, vinta dalla sua Lazio per 1-0, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato a DAZN della sfida contro il Napoli, sua ex squadra, prevista per venerdì 3 marzo: “A Napoli vado sempre volentieri, mi fa impressione Vedere una squadra così forte e farà ancora più impressione dal campo. Questo è il premio alla politica di gran coraggio di Giuntoli e della società avuta in estate. Questo Napoli gioca un grande calcio, come lo giocava il mio. Ma forse questo ha una rosa più profonda e più fisica della mia“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Nell’immediato post-partita contro la Sampdoria, vinta dalla sua Lazio per 1-0, il tecnico biancoceleste Maurizioha parlato a DAZNsfida contro il, sua ex, prevista per venerdì 3 marzo: “Avado sempre volentieri, mi faunae farà ancora piùdal campo. Questo è il premio alla politica di gran coraggio di Giuntoli esocietà avuta in estate. Questogioca un grande calcio, come lo giocava il mio. Ma forse questo ha una rosa piùe piùmia“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Sarri fa i complimenti al Napoli: “Rispetto al mio ha più fisicità e una rosa più profonda”… - infoitsport : Sarri: 'Fa impressione per quanto è forte questo Napoli. Premio alla politica del coraggio di Giuntoli' - infoitsport : Sarri: 'Il Napoli fa impressione per quanto è forte, un premio alla politica e al coraggio che hanno avuto Giuntoli… - napolista : #Sarri: «Il #Napoli fa impressione per quanto è forte, è il premio al coraggio avuto da Giuntoli in estate» A Dazn… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: #Napoli di #Sarri o Napoli di #Spalletti? ?? L’ex allenatore azzurro dice la sua in diretta ?? Secondo voi qual è la squa… -