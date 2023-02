Napoli, Ruggiero: “Avevamo in progetto una nuova maschera per Osimhen tema scudetto” (Di martedì 28 febbraio 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto il Dottor Roberto Ruggiero, creatore della mascherina di Victor Osimhen, che ha parlato di un possibile nuovo dispositivo per il centravanti nigeriano, che con i suoi 19 gol in Serie A è diventato il vero e proprio trascinare del Napoli. Queste le sue parole: “Il dottor Tartaro è stato bravissimo con l’operazione, ha fatto un’opera d’arte e lui e Canonico ci hanno permesso di creare la maschera che lo protegge. Ne stavamo creando un’altra per lo scudetto con il tricolore disegnato ma non la vuole”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto il Dottor Roberto, creatore della mascherina di Victor, che ha parlato di un possibile nuovo dispositivo per il centravanti nigeriano, che con i suoi 19 gol in Serie A è diventato il vero e proprio trascinare del. Queste le sue parole: “Il dottor Tartaro è stato bravissimo con l’operazione, ha fatto un’opera d’arte e lui e Canonico ci hanno permesso di creare lache lo protegge. Ne stavamo creando un’altra per locon il tricolore disegnato ma non la vuole”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

