Napoli | Radrizzani | “Ammiro De Laurentiis | ha fatto un gran lavoro”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 28 febbraio 2023) Andrea, proprietario di maggioranza del Leeds United, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, in cui ha parlato dell’economia della Premier League, inoltre, si è soffermato anche sul presidente delAurelio De: “La Premier ha ricavi per 5 miliardi, mentre la Serie A per 1,5 circa. Abbiamo budget diversi, noi facciamo 130-140 milioni di diritti tv, le prime d’Italia la metà. C’è un gap enorme, anche se credo che buttiamo soldi, perché paghiamo troppo i calciatori e i cartellini”., Andreasu De: “Ha tagliato il budget creando una squadra spettacolare” DeAndreaha elogiato in particolar modo l’operato del presidente delAurelio ...