Napoli quarta squadra in Europa per possesso palla (Whoscored) (Di martedì 28 febbraio 2023) Secondo i dati di Whoscored, il Napoli è quarto in Europa per possesso palla: 61,4%. Quella di Spalletti è la prima squadra della Serie A italiana. Al primo posto in Europa c'è il Manchester City di Pep Guardiola, con il 64,8% di possesso palla. Seguono in classifica il Bayern Monaco (64,5%) e il Barcellona (64,2%). Il Psg si classifica quinto con il 60,9%. Appena dietro c'è il Lille, con il 60%. Seguono, in ordine, fino al decimo posto, Liverpool, Real Madrid, Chelsea e Arsenal. La top ten: Manchester City – 64,8% Bayern Monaco – 64,5% Barcellona – 64,2% Napoli – 61,4% Psg – 60,9% Lille – 60% Liverpool – 59,7% Real Madrid – 59,6% Chelsea – 59,3% Arsenal – 59,2% L'articolo ilNapolista.

