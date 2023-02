Napoli, prova ad accoltellare rider ma non ci riesce e ferisce 4 agenti (Di martedì 28 febbraio 2023) Prima ha aggredito con un coltello un rider, poi si è scagliato contro alcuni agenti della Polizia Locale ferendoli. Momenti di tensione si sono vissuti ieri sera, 27 febbraio, in piazza Garibaldi a Napoli. Napoli, prova ad accoltellare rider ma non ci riesce e ferisce anche 4 agenti A dare in escandescenze è stato un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Prima ha aggredito con un coltello un, poi si è scagliato contro alcunidella Polizia Locale ferendoli. Momenti di tensione si sono vissuti ieri sera, 27 febbraio, in piazza Garibaldi aadma non cianche 4A dare in escandescenze è stato un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

