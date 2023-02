Napoli, per Osimhen spunta il Real Madrid (Di martedì 28 febbraio 2023) Nuova pretendente per Victor Osimhen: l'attaccante del Napoli, riferisce Ok Diario, è finito nel mirino del Real Madrid per il do... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Nuova pretendente per Victor: l'attaccante del, riferisce Ok Diario, è finito nel mirino delper il do...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Più che un viaggio è un pellegrinaggio. QUATTRO soste per ricaricare la batteria e DUE ore in più per raggiungere N… - ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - anperillo : ?? #Kvaratskhelia e #Osimhen indagati per bullismo nei confronti delle difese avversarie ?? #Napoli #SerieA - martinlor : RT @TrilloVenti9: Alcuni suggerimenti per le future celebrazioni di alcuni dei più rappresentativi calciatori di Atalanta, Napoli, St-Étien… - dominiquezero0 : RT @fdragoni: Più che un viaggio è un pellegrinaggio. QUATTRO soste per ricaricare la batteria e DUE ore in più per raggiungere Napoli da M… -