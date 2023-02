Napoli, lite tra marito e moglie in strada: volano forbici e schiaffi (Di martedì 28 febbraio 2023) Gli agenti di polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti questa notte a via Capodimonte a Napoli per sedare una lite tra marito e moglie. La coppia stava discutendo animatamente mentre erano fermi in auto. Quando i poliziotti sono intervenuti a seguito di una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Gli agenti di polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti questa notte a via Capodimonte aper sedare unatra. La coppia stava discutendo animatamente mentre erano fermi in auto. Quando i poliziotti sono intervenuti a seguito di una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blublu51 : Dedicato a #caressa ... quello di 'Messi ... chi ?' , 'quello piccolino con la moglie che cucina ' ( cit. Sinisa… - infoitsport : Pellegatti si lamenta del Napoli, De Maggio lo distrugge: lite in diretta – VIDEO - napolipiucom : Pellegatti si lamenta del Napoli, De Maggio lo distrugge: lite in diretta #demaggio #Pellegatti #ForzaNapoliSempre - Spazio_Napoli : Lite in diretta SKY, Alvino attacca sui social: “Sanno di essere servi per l’eternità!” - NapoliAddict : Lite in diretta SKY, Alvino attacca sui social: 'Sanno di essere servi per l'eternità!' #Napoli #ForzaNapoliSempre… -